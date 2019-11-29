ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

NASA купит дополнительные места для полета на МКС на российских кораблях "Союз-17" и "Союз-18"

Это позволит находиться хотя бы одному американскому астронавту на МКС до сентября 2021 года. Кроме самой дороги в обе стороны в стоимость заложена подготовка к нештатным ситуациям на корабле. Напомним, ранее стало известно, что зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все