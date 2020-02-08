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NASA обнаружило ошибки в программном обеспечении Boeing

Специалисты NASA, которые расследуют причины неполадок при запуске корабля Star-liner, обнаружили серьезные ошибки в программном обеспечении. Его разработала компания Boeing. Пока не ясно, может ли существовать связь между этими нарушениями и катастрофами двух Boeing 737 MAX. Сейчас идет проверка.


Boeing 757 совершил жесткую посадку в Исландии

Тем временем в аэропорту столицы Исландии Boeing 757-200 приземлился на двигатель. При посадке у самолета отказало правое шасси. По словам очевидцев, лайнер подпрыгнул и при повторном контакте с землей шасси сломалось. Самолет наклонился на корпус одного из двигателей. На борту были 166 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

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