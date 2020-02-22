NASA опубликовало снимки древнего озера, находящегося в Сахаре 7000 лет назад

Оно когда-то находилось в Центральной Африке. Озеро, названное Мега-Чад, простиралось через пустыню Сахара примерно на 400 кв. км. Специалисты предполагают, что это мог быть самый большой водоем на нашей планете. Современное озеро Чад - лишь его небольшая часть. Оно расположено внутри того древнего водоема, который все еще вписан в ландшафт местности.



"Это огромное озеро всего лишь за 200 лет сжалось до нынешних размеров. В основном это связано с тем, что люди постоянно откачивают из него пресную воду", - сообщили эксперты.



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