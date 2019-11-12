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NASA опубликовало снимок из космоса, на котором виден дым от лесных пожаров в Австралии
В Новом Южном Уэльсе и Квинсленде объявлено чрезвычайное положение в связи с пожарами, около половины из которых вышли из-под контроля. Власти этих двух штатов попросили местное население быть готовыми к экстренной самостоятельной эвакуации, поскольку большая часть пожарных сейчас занята тушением огня. Общая площадь возгораний, по состоянию на 11 ноября, составляла почти один миллион гектар. Министр по чрезвычайным ситуациям Нового Южного Уэльса Дэвид Элиот отметил, что на текущей неделе ситуация с пожарами в Австралии может обрести катастрофический характер.
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