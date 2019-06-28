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NASA попытается найти признаки жизни на Титане

Космическое агентство отправит аппарат Dragonfly на крупнейший спутник Сатурна. Отмечается, что он больше всего похож на раннюю Землю. Dragonfly позволит оценить пригодность Титана для жизни и заняться поиском свидетельств ее существования в прошлом. Миссия стартует в 2026 году. Глава NASA заметил, что еще несколько лет назад проведение подобной экспедиции казалось чем-то немыслимым.

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