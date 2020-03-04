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NASA предупреждает о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Астероид, способный уничтожить жизнь на планете, мчится к Земле. Космический объект приближается со скоростью более 8 км в секунду. Он пронесется очень близко к нашей планете. Существует один шанс из 50 000, что метеорит упадет на Землю. По подсчетам астрономов, астероид приблизится к планете 29 апреля.
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