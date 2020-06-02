NASA: Астероид из категории потенциально опасных приблизится к Земле 6 июня

По данным ведомства, диаметр астероида, который получил название 163348 (2002 NN4), составляет от 250 до 570 метров. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 5,1 млн км со скоростью 11,1 км/c.



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