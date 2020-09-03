НАСА тестирует ракетный ускоритель для полетов на Луну

НАСА протестировало крупнейший в истории ракетный ускоритель. Сверхтяжелая ракета будет использоваться в новой лунной программе космического агентства, предполагающей в перспективе создание научной базы на естественном спутнике Земли. Космический аппарат с новым ракетным ускорителем по плану должен совершить высадку людей на Луну уже в 2024 году.



