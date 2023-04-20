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NASA: упавший космический аппарат, замеченный в небе над Киевом, сгорел над Сахарой
Американский космический аппарат RHESSI 19 апреля сошел с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере планеты. С таким заявлением выступил представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Роберт Маргетта, сообщает БЕЛТА.
Этот космический аппарат был выведен из эксплуатации. В атмосферу Земли он вошел по местному времени в 3.21 в четверг. Как рассказал представитель NASA, в земную атмосферу аппарат вошел в небе над пустыней Сахара.
Специалисты американского космического ведомства рассчитывали, что большая часть этого аппарата будет уничтожена в атмосфере, однако отдельные его части могли достигнуть поверхности планеты. На данный момент специалистам не поступало информации, что из-за схода аппарата кто-либо пострадал или были какие-либо разрушения.
Ранее сообщалось, что очевидцы в небе над Киевом увидели несколько ярких вспышек. Позже начальник городской военной администрации Сергей Попко заявил, что это явление могло быть следствием входа в атмосферу космического спутника США. В свою очередь NASA эту информацию не подтвердило и сообщило, что 19 апреля их спутники не были замечены в атмосфере планеты.
Фото: БЕЛТА
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