Насекомые вместо мяса - Еврокомиссия рекомендует

Власти первого мира прилагают все усилия к тому, чтобы сделать человечество насекомоядным. Еврокомиссия выступила с рекомендацией: европейцам следует налегать на саранчу, сверчков и желтых мучных червей. В Брюсселе полагают, что насекомые - идеальный источник белков и углеводов, а также килокалорий. Правда, из рассмотрения полностью исключен вопрос с хитином: его человеческий желудок не переваривает и, более того, с ним конфликтует.



Европа догоняет в вопросе пропаганды насекомоедения Соединенные Штаты: там на телевидении регулярно показывают знаменитостей, которые поедают жуков и настоятельно рекомендуют делать то же простым обывателям.



Акцент на поедание насекомых делается одновременно с пропагандой отказа от мясоедения: мировое правительство не любит коров, но любит тараканов. В том числе гастрономически.