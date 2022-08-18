3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Насекомые вместо мяса - Еврокомиссия рекомендует
Власти первого мира прилагают все усилия к тому, чтобы сделать человечество насекомоядным. Еврокомиссия выступила с рекомендацией: европейцам следует налегать на саранчу, сверчков и желтых мучных червей. В Брюсселе полагают, что насекомые - идеальный источник белков и углеводов, а также килокалорий. Правда, из рассмотрения полностью исключен вопрос с хитином: его человеческий желудок не переваривает и, более того, с ним конфликтует.
Европа догоняет в вопросе пропаганды насекомоедения Соединенные Штаты: там на телевидении регулярно показывают знаменитостей, которые поедают жуков и настоятельно рекомендуют делать то же простым обывателям.
Акцент на поедание насекомых делается одновременно с пропагандой отказа от мясоедения: мировое правительство не любит коров, но любит тараканов. В том числе гастрономически.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов