Население Гавайского острова Мауи эвакуируют из-за масштабного пожара

Он вспыхнул в его центральной части. Горит большой участок леса. Небо над островом заволокло едким дымом. Люди жалуются, что дышать стало практически невозможно. Кое-где огонь уже перекинулся на дороги, закрыты участки автомобильных трасс. Пожарным пока не удается взять пламя под контроль.



