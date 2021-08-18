Население недовольно: митинг против паспортов вакцинации проходит в Латвии

На ступеньках кабинета министров выступать никто не будет, потому что этой ночью вокруг здания правительства была установлена двухметровая ограда против массовых беспорядков. Это явно не против митинга в 50 человек. Власть прогнозирует латвийская, что придет гораздо больше людей и что они могут пойти на штурм здания правительства. Там возведена такая полоса укреплений, которых не было с 1991 года, когда сам народ построил вокруг здания правительства баррикады, чтобы не пустить сюда рижский ОМОН. А сейчас уже баррикады строит не народ, а против народа.

Нормунд Гростиньш, лидер партии "Центр" (Латвия)