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Население недовольно: митинг против паспортов вакцинации проходит в Латвии
Действия чиновников в Прибалтике не находят поддержки у местного населения. Рейтинги политиков стремительно падают и на фоне ковидных ограничений. Недовольные принудительной вакцинацией люди выходят на улицы. Так, сегодня в Латвии проходит очередной, как заявлено, мирный митинг против паспортов вакцинации. Собираться на него люди начали задолго до объявленного времени. Эмоциональный накал чувствуется и с другой стороны. Власти Риги готовятся к любому развитию событий. Вокруг здания правительства уже возвели ограду.
На ступеньках кабинета министров выступать никто не будет, потому что этой ночью вокруг здания правительства была установлена двухметровая ограда против массовых беспорядков. Это явно не против митинга в 50 человек. Власть прогнозирует латвийская, что придет гораздо больше людей и что они могут пойти на штурм здания правительства. Там возведена такая полоса укреплений, которых не было с 1991 года, когда сам народ построил вокруг здания правительства баррикады, чтобы не пустить сюда рижский ОМОН. А сейчас уже баррикады строит не народ, а против народа.
Несогласным штраф до 2 тыс. евро
Еще вчера через различные издания представители власти начали запугивать желающих принять участие в мирной акции протеста. Несогласным с действиями чиновников обещали штрафы до 2 тысяч евро. Во дворах Риги уже припаркованы и водометы. Законопроект, против которого выступают латыши, предполагает, что с 1 октября у работодателей будет право увольнять сотрудников, если они не смогут предъявить сертификат о вакцинации или перенесенной болезни.
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