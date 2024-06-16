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Население Риги тает на глазах, а в ЕС отмечен спад промышленности

Число жителей латвийской столицы уменьшается из года в год, согласно отчету Рижского самоуправления. Если сравнить с предыдущими показателями, то видно, что Рига потеряла почти 1 % своих жителей - это большой удар для города с населением в 670 тыс. Сократилась и доля трудоспособного населения, что не скажешь о количестве беженцев из Украины.

Не радуют и общеевропейские исследования. Согласно опубликованной статистике, Латвия и Эстония стали лидерами ЕС по спаду промышленного производства. Рядом с ними и Финляндия. Во всем Евросоюзе, согласно данным, промышленность потеряла 3 % мощностей лишь за апрель 2024 года.

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