Население Риги тает на глазах, а в ЕС отмечен спад промышленности

Число жителей латвийской столицы уменьшается из года в год, согласно отчету Рижского самоуправления. Если сравнить с предыдущими показателями, то видно, что Рига потеряла почти 1 % своих жителей - это большой удар для города с населением в 670 тыс. Сократилась и доля трудоспособного населения, что не скажешь о количестве беженцев из Украины.