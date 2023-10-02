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Население Украины продолжает сокращаться

Население Украины продолжает сокращаться, сейчас насчитывается 23 миллиона человек. Данные обнародовал экс-премьер страны Николай Азаров. Продолжать военные действия могут лишь 3 с половиной миллиона украинцев. А трудоспособная молодежь массово покидает страну. Одной из причин стала ускоренная мобилизация. Перед военкомами поставлена задача обеспечить ресурс как минимум на год. Эксперты даже называют конкретную цифру - к весне набрать до 500 тысяч так называемых добровольцев.

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