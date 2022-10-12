Нашел ли виновных польский оператор нефтепровода "Дружба"

Польский оператор нефтепровода "Дружба" Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти, сообщает компания. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.

"После удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным вчера нефтепроводом, технические службы Pern локализировали место утечки. Из первичных выводов и из способа деформации трубопровода следует, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц", - говорится в сообщении.