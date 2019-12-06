Нашествие белых медведей на Чукотке

Свыше 50 голодных белых медведей окружили поселок на Чукотке. Из-за слишком теплой погоды животные пока не могут покинуть окрестности села Рыркайпий. Лед еще недостаточно тверд для того, чтобы медведи могли выйти на охоту в море. В поселке отменены концерты и прочие общественные мероприятия. В детский сад и в школу детей будут развозить на автобусах.



