Нашествие крыс в Париже

Увидеть Париж и умереть от страха. Американский блогер отправился во французскую столицу, надеясь пообедать лучшими местными деликатесами. Но он и не подозревал, что его ждет вечерний променад в компании "банды" парижских крыс.

По информации Forbes, Париж занимает четвертое место в мире по количеству крыс (после индийского Деншока, Лондона и Нью-Йорка). В городе 6 миллионов грызунов - в три раза больше, чем людей.