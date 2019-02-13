Нашествие крыс в Вильнюсе. Полгода эпидемиологи не реагируют на грызунов

Нашествие крыс в Вильнюсе. Они пугают жителей и туристов в районе железнодорожного вокзала - грызуны бегают у прохожих под ногами и поедают остатки еды из урн. Одни прохожие возмущены этой картиной, другие говорят, что уже привыкли к этому. Крысы появлялись в литовской столице и раньше. Но санэпидстанция отмечает, что уже больше полугода не предпринимает никаких действий, несмотря на то, что жители звонят почти каждый день.

