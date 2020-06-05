Нашествие пустынной саранчи: 5 млн человек подвержены риску голода в Восточной Африке

По данным Международного комитета спасения, это самое страшное нашествие насекомых за 70 лет, которое усложняет продовольственную ситуацию.

Рой саранчи способен съедать в день столько же пищи, сколько примерно 35 тысяч человек. Нашествие насекомых связано с годом засухи.



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