Нашествие саранчи в восточной Африке

Продовольственная организация ООН продолжает бороться с нашествием саранчи в Восточной Африке. На контроле более 6 миллионов гектаров сельхозугодий. Для мониторинга используются вертолеты, цифровые технологии и помощь волонтеров. С начала года саранчу удалось вывести из более чем 20 регионов. Ранее из-за нашествия насекомых и коронакризиса региону предсказывали сильнейший голод.



