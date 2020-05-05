Онлайн-вещание
Поиск
3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
RU
Минск
Новости
Программа ТВ
Телешоу
Видеогалерея
ТВ-каналы
Радио
Онлайн-вещание
Экономика
Президент
Общество
Политика
Происшествия
Здоровье
Технологии
Культура
Регионы
Спорт
В мире
Телеграм новости
Кругозор
Европа
Китай
США
Украина
Россия
Ближний Восток
Главная страница
/
Новости
/
В мире
Нашествие шершней-убийц на США
05.05.2020
12:37
Президент
Все
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Недавно
Президент Беларуси поздравил Президента Египта с 70-летием
2 часа назад
Лукашенко: Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества
3 часа назад
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
11 часов назад
Политика
Все
Карпенко: Процесс сбора подписей по выдвижению кандидатов в Президенты идет достаточно активно
20 часов назад
На Совете Республики одобрили протокол к соглашению о соблюдении требований техрегламентов ЕАЭС
20 часов назад
Лукашенко себя зарекомендовал именно как опытный, серьезный руководитель - Беляев
17.11.2024
20:44
Территориальные комиссии аккредитовали 593 национальных наблюдателя на выборах Президента Беларуси
14.11.2024
16:55
Минск и Астана разработали дорожную карту работы на 5 лет
14.11.2024
15:04
Общество
Все
На базе БГУ проходит Неделя студенческой молодежи Союзного государства
Недавно
Грузия идет по украинскому пути? В Тбилиси развернулись палаточные лагеря
1 час назад
Палач Хатыни - Верховный Суд Беларуси рассмотрит уголовное дело в отношении коллаборанта Смовского
1 час назад
В Беларуси за каждым молодым парламентарием закреплен депутат-наставник
1 час назад
Экономика
Все
Мировые цены на золото могут вырасти в 2025 году
1 час назад
На ОАО "Ивацевичдрев" освоили выпуск ламинирования древесно-стружечных плит
2 часа назад
В рамках инициативы "Один район - один проект" за 2 года реализовано 47 проектов
11 часов назад
Изменен порядок открытия иностранных представительств и филиалов в Беларуси
13 часов назад
Татаринович: Бюджет Фонда соцзащиты населения на 2025 год позволит обеспечить выполнение расходов
17 часов назад
В мире
Все
Аслан Бжания подал заявление об отставке
1 час назад
В Тбилиси начались столкновения оппозиции с сотрудниками МВД
1 час назад
На саммите "G-20" в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию с призывом к миру в Украине
2 часа назад
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
10 часов назад
Регионы
Все
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
10 часов назад
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
11 часов назад
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
11 часов назад
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера
19 часов назад
Кругозор
Все
18 ноября - день рождения Деда Мороза
21 час назад
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Овнов ждут недоразумения, а Рыб - романтические сюрпризы
18.11.2024
08:00
Гороскоп на неделю с 11 по 17ноября: Близнецам стоит быть решительнее, Раков накроет волна романтики
11.11.2024
08:00
Топ-20 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет осенью
10.11.2024
08:49
Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября: Дев накроет романтическая волна, а Овнов - задумок и идей
04.11.2024
08:00