Нашествие ядовитых жаб в Палм-Бич

Земноводные продолжают атаковать город Палм-Бич в окрестностях Южной Флориды. Местные жители встречают их повсюду - в бассейнах, на тротуарах, террасах, в домах. Они вроде такие маленькие, но очень опасные. Их кожа выделяет токсичные вещества.