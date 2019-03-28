ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Нашествие ядовитых жаб в Палм-Бич

Земноводные продолжают атаковать город Палм-Бич в окрестностях Южной Флориды. Местные жители встречают их повсюду - в бассейнах, на тротуарах, террасах, в домах. Они вроде такие маленькие, но очень опасные. Их кожа выделяет токсичные вещества.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все