Насилие над детьми во Франции: случаи педофилии в учреждениях образования скрывали годами
Пятая республика погружается в небывалый скандал из-за массового насилия над детьми в государственных школах и садах. Прокуратура Парижа уже расследует более сотни дел о жестоком обращении, избиениях и сексуальном насилии над ребятами в возрасте от 3 до 10 лет.
В преступлениях обвиняют сотрудников системы образования. Родительские ассоциации открыто заявляют об административной слепоте и замалчивании преступлений.
На следующей неделе стартует судебный процесс над школьным воспитателем, обвиняемым в сексуальном насилии над пятью детьми в возрасте от 3 до 5 лет.
В июне должны вынести вердикт по другому делу: 47-летнего школьного воспитателя обвиняют в сексуальном насилии над девятью 10-летними девочками. Масштаб катастрофы вынудил мэрию Парижа экстренно выделить 20 млн евро на реформу школьного надзора.