Насилие над детьми во Франции: случаи педофилии в учреждениях образования скрывали годами

Пятая республика погружается в небывалый скандал из-за массового насилия над детьми в государственных школах и садах. Прокуратура Парижа уже расследует более сотни дел о жестоком обращении, избиениях и сексуальном насилии над ребятами в возрасте от 3 до 10 лет.

В преступлениях обвиняют сотрудников системы образования. Родительские ассоциации открыто заявляют об административной слепоте и замалчивании преступлений.

На следующей неделе стартует судебный процесс над школьным воспитателем, обвиняемым в сексуальном насилии над пятью детьми в возрасте от 3 до 5 лет.