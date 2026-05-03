"Настоящая война на истощение" - чем 20-й пакет санкций ЕС отличается от предыдущих
20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза кардинально отличается от всех предыдущих и направлен уже не только на конкретные отрасли, но и на полное обнуление экономического потенциала РФ. Такое мнение высказал экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью".
"Эксперты говорят, мол, пережили 19-й, переживем и 20-й. Кажется, уже не знают, за что браться. Но надо посмотреть в глубину. Дело в том, что 20-й пакет радикально отличается от предыдущих. Он направлен не просто на конкретных субъектов, которые выпускают ту или иную продукцию. В данном случае мы говорим об энергоресурсах или военно-промышленных комплексах", - отметил эксперт.
По его словам, новый пакет ударяет по логистике и затрагивает компании из третьих стран. "Там говорится уже о затруднении логистики (порты попали под санкции). Появился принципиально новый пункт: в список попали компании из Китайской Народной Республики, ОАЭ, Беларуси, Кыргызстан там, по-моему. Эти государства поставляли свою продукцию, - пояснил эксперт.
Просто они (западные элиты - прим. ред.) хотят вообще обнулить периметр экономического потенциала Российской Федерации.
Аналитик предупредил, что уже сейчас закладывается фундамент 21-го пакета. "Речь идет о тотальной блокаде всей логистики, морской логистики Российской Федерации. То есть, идет, фактически, объявление настоящей войны, блокады, как было во Вторую мировую войну. Если те же методы будут применены, как сегодня американцы применяют к иранским судам, я думаю, Россия вряд ли ограничится относительно пассивной ролью только лишь на одном военном театре в Украине", - сказал он.
Георгий Гриц констатировал, что ситуация перешла на качественно новый уровень. "Ситуация все время напрягается. Началась настоящая война на истощение, при том на совершенно новом уровне. Уже не локальный конфликт, а наднациональный геополитический конфликт. Это очень тревожная ситуация", - заключил экономический аналитик.