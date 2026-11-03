На полях IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске побывал почетный консул Беларуси в Италии, руководитель Комитета солидарности с Беларусью Маттео Педжо. Он рассказал о том, почему европейская молодежь все чаще обращается к левым идеям, что стоит за кризисом западного капитализма и почему официальный Брюссель не готов к диалогу с Минском.

Молодежь ищет справедливости

По словам Маттео Педжо, молодежь чувствует себя обделенной, не видит будущих надежд. "Мы говорим о молодом пролетариате, который не видит никаких перспектив и решает атаковать", - отметил итальянец.

Молодые европейцы ищут справедливости и экономической стабильности, которую Евросоюз на данный момент дать не может. По мнению Педжо, Италия, находясь под господством Евросоюза, США, Англии и Израиля, не может обеспечить нормальное будущее своей молодежи.

"Это может быть сейчас пока примитивно - мы видим, что они атакуют магазины дорогих брендов. Но это такое начало классовой борьбы", - сказал он.

Эксперт обратил внимание на рост цен на нефть, газ и дизель при том, что зарплаты в Италии не растут уже много лет. "Мы наблюдаем настоящий кризис западного капитализма", - подчеркнул Педжо.

Народная дипломатия вместо официальной

Гость отметил, что в Минск он приехал как представитель народной дипломатии. "Мы, как представители народа Италии, считаем, что надо поддержать отношения, общение с Беларусью и со всеми странами многополярного мира для более справедливого миропорядка", - пояснил он.

По его словам, участники конференции ищут альтернативу НАТО и господству англосаксонских и сионистских сил. "Минск всегда для нас это спокойствие для души, потому что мы видим, что другой мир возможен, другое общество возможно и другие отношения возможны на более равной и справедливой основе", - заявил Педжо.

Почему Брюссель не отвечает

Отвечая на вопрос о том, почему официальный Брюссель не слышит протянутую руку Минска, гость отметил дипломатический и политический опыт Президента Беларуси Александра Лукашенко. "Президент Лукашенко сделал страну авангардом и сверхдержавой в дипломатических отношениях. Поэтому нам, как европейцам, надо это учитывать", - сказал он.

Однако, по мнению Педжо, в европейских правительствах нет думающих людей, которые самостоятельно отстаивают интересы своих стран: "Там находятся просто отвечающие люди, которые отвечают на приказы, идущие из океана, из Лондона и из Тель-Авива".

Единственный способ сегодня принять пожатие руки от Беларуси и Президента Лукашенко - это народная дипломатия.

"Вот почему мы здесь, вот почему мы поддерживаем связи и отношения с Беларусью, потому что мы считаем то, что говорит Президент Лукашенко, - будущее. И мы будем работать со всеми политическими и дипломатическими силами в Италии, чтобы это произошло", - заключил Маттео Педжо.