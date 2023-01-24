Настоящая экологическая катастрофа в Боснии: река Дрина в районе Вишеграда на протяжении десятков километров загрязнена бытовыми отходами. Сильные дожди размыли несколько мусорных свалок, горы отходов (это не менее 10 тысяч кубометров мусора) оказались в реке. Шансов на быструю естественную очистку поймы практически нет. Ликвидировать чрезвычайную ситуацию можно только усилиями властей. Но на это понадобится много техники и средств, которых у них нет.

