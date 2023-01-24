3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Настоящая экологическая катастрофа в Боснии
Настоящая экологическая катастрофа в Боснии: река Дрина в районе Вишеграда на протяжении десятков километров загрязнена бытовыми отходами. Сильные дожди размыли несколько мусорных свалок, горы отходов (это не менее 10 тысяч кубометров мусора) оказались в реке. Шансов на быструю естественную очистку поймы практически нет. Ликвидировать чрезвычайную ситуацию можно только усилиями властей. Но на это понадобится много техники и средств, которых у них нет.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов