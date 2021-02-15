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Настоящая уличная война и в крупных городах Гаити
Протестующие требуют отставки президента. На дорогах возводятся баррикады, полицию осыпают градом камней и зажигательными снарядами. Блюстители порядка применяют слезоточивый газ и резиновые пули: используется также боевое огнестрельное оружие. Один протестующий убит, второй тяжело ранен.
Гаити считается самым бедным государством Западного полушария и, возможно, планеты
Руководство страны обвиняют в том, что оно присваивает иностранную гуманитарную и финансовую помощь. Вдобавок здесь царит тотальная коррупция, а центральная власть номинальна, поскольку страна контролируется мафиозными группировками.
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