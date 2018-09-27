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Настоящая зима пришла на территорию горных массивов Центральной Греции

Горнолыжные курорты Парнаса оказались во власти первой метели. Погодное ненастье на территорию Греции принес шторм "Ксенофонт". Пострадало Эгейское побережье страны. Сломаны сотни деревьев, закрыты школы, прервано паромное сообщение, опрокинулись и пошли ко дну несколько небольших судов.

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