Настоящая зима пришла в канадскую провинцию Саскачеван

Один из местных жителей решил продемонстрировать "морозную силу"на мыльном пузыре. Он снял видео, на котором прозрачный шар быстро покрывается ледяными кристаллами. За считанные секунды пузырь замерзает, а его поверхность украшает красивый зимний узор. Утром, к слову, температура в регионе опускается до минус 28 градусов, а средняя днем - 20 градусов ниже нуля.



