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Настоящая зима продолжает нарушать обычный ритм жителей США
50 000 жителей американского штата Вашингтон остались без электричества из-за снегопада. Перебои по большей части произошли из-за упавших на ЛЭП под тяжестью снега деревьев. В районе Сиэтла высота снежного покрова превышала 20 сантиметров. А в аэропорту города за двое суток отменили более 500 рейсов. В штате введено чрезвычайное положение. Расчищать дороги коммунальным службам помогают военные.
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