Настоящая зима продолжает нарушать обычный ритм жителей США

50 000 жителей американского штата Вашингтон остались без электричества из-за снегопада. Перебои по большей части произошли из-за упавших на ЛЭП под тяжестью снега деревьев. В районе Сиэтла высота снежного покрова превышала 20 сантиметров. А в аэропорту города за двое суток отменили более 500 рейсов. В штате введено чрезвычайное положение. Расчищать дороги коммунальным службам помогают военные.

