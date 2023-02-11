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Настоящее чудо - в Турции спасли 10-летнего мальчика, который провел 114 часов под завалами

Как выглядит Кахраманмараш с воздуха? Теперь город представляет собой руины. К настоящему моменту число жертв землетрясения в Турции достигло 23 700 человек, более 80 тысяч ранены.

В Сирии власти продолжают вести счет трагическим последствиям катаклизма - здесь погибли 1 400 человек, около 2 500 ранены.

Все эти цифры наверняка не окончательны. А шансы извлечь людей из-под руин живыми падают с каждой минутой.

Чудес, подобных этому, больше, возможно и не случится. Около часа назад из бетонной ловушки спасли 10-летнего мальчика.

Катастрофические последствия землетрясений в Турции и Сирии

Одна из оливковых рощ в провинции Хатай теперь навсегда поделена надвое глубоким провалом. Дома до сих пор продолжают рушиться. Как известно, землетрясение обратило в прах 6 500 сооружений.

В Стамбуле при попытке бежать из страны арестован главный архитектор жилого комплекса в городе Хатай. Этот человек, как полагают власти, знает причины, почему дома вмиг стали грудой строительного мусора.

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