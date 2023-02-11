Настоящее чудо - в Турции спасли 10-летнего мальчика, который провел 114 часов под завалами

Как выглядит Кахраманмараш с воздуха? Теперь город представляет собой руины. К настоящему моменту число жертв землетрясения в Турции достигло 23 700 человек, более 80 тысяч ранены.



В Сирии власти продолжают вести счет трагическим последствиям катаклизма - здесь погибли 1 400 человек, около 2 500 ранены.



Все эти цифры наверняка не окончательны. А шансы извлечь людей из-под руин живыми падают с каждой минутой.

Чудес, подобных этому, больше, возможно и не случится. Около часа назад из бетонной ловушки спасли 10-летнего мальчика.



Катастрофические последствия землетрясений в Турции и Сирии

