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Настоящее побоище устроили мигранты в Тель-Авиве: пострадали более сотни человек

В Тель-Авиве акция эритрейских беженцев переросла в массовые беспорядки. Противники правительства Эритреи пришли к зданию дипмиссии и требовали отменить Фестиваль эритрейской культуры. Протест перерос в столкновение с соотечественниками, в стычку вмешались полицейские. Демонстранты бросали камни, разбивали витрины магазинов и стекла авто. Сотрудникам правопорядка пришлось применить светошумовые гранаты и открыть огонь.

По данным израильской службы скорой помощи, пострадали более сотни человек, включая несколько десятков полицейских. Арестованы почти четыре десятка погромщиков.

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