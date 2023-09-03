3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Настоящее побоище устроили мигранты в Тель-Авиве: пострадали более сотни человек
В Тель-Авиве акция эритрейских беженцев переросла в массовые беспорядки. Противники правительства Эритреи пришли к зданию дипмиссии и требовали отменить Фестиваль эритрейской культуры. Протест перерос в столкновение с соотечественниками, в стычку вмешались полицейские. Демонстранты бросали камни, разбивали витрины магазинов и стекла авто. Сотрудникам правопорядка пришлось применить светошумовые гранаты и открыть огонь.
По данным израильской службы скорой помощи, пострадали более сотни человек, включая несколько десятков полицейских. Арестованы почти четыре десятка погромщиков.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября