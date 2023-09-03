Настоящее побоище устроили мигранты в Тель-Авиве: пострадали более сотни человек

В Тель-Авиве акция эритрейских беженцев переросла в массовые беспорядки. Противники правительства Эритреи пришли к зданию дипмиссии и требовали отменить Фестиваль эритрейской культуры. Протест перерос в столкновение с соотечественниками, в стычку вмешались полицейские. Демонстранты бросали камни, разбивали витрины магазинов и стекла авто. Сотрудникам правопорядка пришлось применить светошумовые гранаты и открыть огонь.

