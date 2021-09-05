Наталья Колегова, глава организации "Дапамога", наживалась на мигрантах

Каналы незаконной миграции были организованы спецслужбами Литвы!А предприимчивые пособники, которые существуют на гранты, решили на этом еще и подзаработать. Это объективно показано в журналистском расследовании наших коллег. В документальном фильме Агентства теленовостей "Ящик Пандоры" рассказали о тех, кто на этом построил целый бизнес. Среди них и Наталья Колегова, глава организации "Дапамога". Оказывается, она внаглую наживалась на перебежчиках из Беларуси. Ее даже не смущало криминальное прошлое клиентов. Ведь на каждом мигранте, которых обещали селить бесплатно, она поднимала хорошие деньги. И тут, как в любом бизнесе, чем больше оборот, тем выше доход. То есть, в таких путешествиях через границу Колегова была заинтересована.

Фрагмент фильма: "Это фотография, где управленцы силового блока страны во главе с начальником пограничного контроля Госпогранслужбы Саулюсом Некрашевичиусом открывают вместе с фондом "Дапамога" гуманитарный коридор для белорусских беженцев. Там же был замечен верховный комиссар полиции Ренатас Пожела. Эта встреча стала настоящим инфоповодом для западных СМИ. Тогда еще никто не понимал, чем обернется этот пиар их дырявой границы".

Чаще всего услугами такой "гуманитарной миссии" пользовались преступники - то есть, те, кто в Беларуси нарушил закон, стал фигурантом уголовного дела и хотел избежать процессуального преследования. Поэтому та самая Наталья Колегова была заинтересована в потоке белорусских перебежчиков. Часто она лично вела группу по телефону и передавала ее для оформления пограничникам.













Буквально накануне стало известно, что в отношении Колеговой возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы Беларуси. По данным следствия, ряд лиц, объединившись в устойчивую группу, на протяжении как минимум последних восьми месяцев производили незаконную переправку белорусских граждан на территорию Литвы. Установлено, что одним из организаторов и является постоянно проживающая в Литве гражданка Республики Беларусь Наталья Колегова.

Аудиозаписи Колегова - Тимошик по телефону (Н. Колегова и нелегальный мигрант)

- Нет-нет, мы вот уже подходим к деревне, потом… Мы по полю идем. Получается деревня слева, дома стоят. Эта улица такая длинная идет, которая примыкает к главной. И вот сейчас уже будем к знаку выходить.

Стоит ли говорить, что этими дырами на границе стали пользоваться мигранты из Ирака и Африки? В то время пока одни защищают общую границу, другие делают в ней дыры, пиарят это, а потом наиграно удивляются, что туда слетелись нелегалы со всего мира. При этом случаи, когда люди становятся жертвами произвола на границе, уже не редкость. Невыгодно вспоминать, к примеру, смерть иракца, которого избили до полусмерти и бросили умирать у белорусской границы. Зафиксированы десятки случаев, когда в Литве мигрантов избивают и даже применяют в отношении них оружие. Достается даже детям и беременным женщинам. Сегодня белорусским врачам приходится помогать изувеченным людям, которых литовцы насильно вышвыривают.