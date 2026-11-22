Намедни в Брюсселе было особенно жарко. На встречу министров обороны стран ЕС приехал замглавы Пентагона Элдридж Колби. Именно он в начале декабря положит на стол Хегсету и Трампу план сокращения войск в Европе. Еще месяц назад в европейских штабах пили валерьянку: все ждали, что домой уедут до 40 тыс. американских солдат. Однако накануне саммита Bloomberg сообщила, что Белый дом умерил аппетиты: сократят около 5 тыс. штыков из 80 тыс., в основном за счет Германии.

Но даже такой скромный секвестр заставил Берлин нервно дергать глазом. Тамошний министр обороны признал: американцы все равно будут уходить в Азию при любом президенте. Вот только Европа сама себя прикрыть пока не в силах.

"Решающий вопрос, и я постоянно на это указываю, заключается в том, чтобы в результате вывода американских сил и средств, в каком бы объеме он ни произошел, не возникли опасные пробелы в наших возможностях до того, как мы сможем их закрыть. Такова наша цель, об этом мы ведем переговоры, и разговоры продолжаются", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

НАТО 3.0: каждый платит сам за себя

За закрытыми дверями Колби обрисовал союзникам новую реальность под названием "НАТО 3.0". По сути, звучит это так: ребята, с каждого дня каждый платит сам за себя. Европа сама оплачивает свою оборону, сама тянет Украину и закупает при этом американские пушки. Ведь, как скромно заметил военный, американцы делают лучшее оружие в мире. А солдаты Пентагона нужны Белому дому в западном полушарии и в Азии.

"Я скажу так: подход, который мы применяем в этом пересмотре, полностью соответствует духу концепции НАТО 3.0. Контекст, заложенный в нашей стратегии национальной обороны и стратегии национальной безопасности, заключается в том, что у нас есть глобальные обязательства, и мы будем распределять наши вооруженные силы там, где они нужнее всего американцам и где они наиболее востребованы с военной точки зрения", - пояснил замминистра войны США.

То, от чего в Берлине и Париже схватились за голову, на восточном фланге Альянса встретили с воодушевлением. В Варшаве, Вильнюсе и Бухаресте решили: раз американцы съезжают от немцев, их нужно срочно заманить к себе, и даже готовы на это раскошелиться. Причем платить намерены страны, у которых в собственной казне шаром покати.

Тотальная милитаризация на фоне падающей экономики

Под лозунгами защиты от неизбежного нападения с востока бюджеты этих государств перекроили по лекалам военного времени. Показательный пример - Литва. На днях Сейм одобрил новую стратегию национальной безопасности. Документ закрепляет курс на тотальную милитаризацию: в республике вводят всеобщий призыв, раздувают резерв. На армию теперь положено отдавать не меньше 5-6 % ВВП. Плюс еще четверть процента - ежегодный оброк на военную помощь Украине. И весь этот банкет затеян в стране, чья экономика в третьем квартале рухнула быстрее всех в Евросоюзе. В стране бастуют учителя, людям элементарно не хватает зарплаты на еду и коммуналку, но премьер без тени смущения заявляет: затягивать пояса будут все, кроме генералов.

"Никто из нас не хочет, чтобы потом нас обвиняли, мол, вели себя безответственно и довели государство до тяжелого финансового положения. Такой цели нет. Цель - реагировать на нынешние реалии. Будь они другими, наверное, и бюджет был бы другим. Если бы у нас не было войны, я думаю, эти проценты на оборону были бы скромнее. Но война в Украине, угрозы рядом, мы на восточном фланге. Союзники есть, но мы должны делать работу сами", - заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.

У соседей картина не лучше. Эстония в этом году потратила на военный бюджет больше 5 % ВВП - даже США вкладываются в армию меньше в пересчете на размер экономики. Латвия подтягивается к тем же 5 % на фоне рекордных цен на газ и растущих долгов. В Польше дыра в казне раздулась до 7 %, но абсолютный чемпион - Румыния, главный должник Евросоюза. Чтобы не объявить дефолт, власти взвинтили налоги, порезали социалку и заморозили пенсии и зарплаты бюджетникам. В стране не утихают протесты, но властям все равно.

"Они украли наш голос, подняли цены на еду, электричество и налоги. Мне 78 лет, а я не получаю пенсию. То есть они урезали ее не только мне, всей стране, всем старикам, и при этом все равно требуют платить налоги. И вот они снова говорят, что со следующего года поднимут их еще. По какому праву и откуда взяться этим деньгам? Пусть тогда сразу забирают и наши дома, раз жизнь у нас они уже отобрали", - возмущается житель Румынии.

Прикрыться американским солдатом как живым щитом

Самое забавное в этой гонке вооружений - ее финал. Спуская миллиарды на собственные армии и пушки, местные политики до сих пор не поверили в свои силы. Они до сих пор уверены, что единственная реальная гарантия выживания - присутствие войск США. Вся военная мысль сводится к нехитрому плану - прикрыться американским солдатом как живым щитом.

И первой к американскому сапогу прорвалась Польша. Варшава пообещала вложить 4 млрд долларов в базу "Форт Трамп" и еще доплачивать Пентагону по 15 тыс. долларов в год за каждого заокеанского военного. Поляки уже даже празднуют победу: Пентагон дал зеленый свет.

"Что касается американских баз, я оптимист. То, что мы слышали от министра Хегсета неделю назад и что сегодня было подтверждено Колби, все идет в правильном направлении. Все находится на наилучшем пути. Есть зеленый свет от Пентагона. И я верю, что этот зеленый свет также очень ярко загорится и в Белом доме", - заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Не менее активна в этом вопросе и Румыния. Бухарест вкладывает 4 млрд евро в расширение черноморской базы и готов доплачивать американцам по польскому прейскуранту. Там же Литва: в Вильнюсе решили, что ротационного батальона мало, и отправили в Вашингтон заявку на постоянную базу. Обещают за свой счет построить для них жилые кварталы, школы и детские сады.

Американские солдаты в Европе - предмет торга

Вот только во всем этом есть один досадный нюанс. Пока восточноевропейские министры хвастаются покупкой американской крыши, в Вашингтоне на эти базы смотрят иначе. Как пишут западные СМИ, на переговорах по Украине Москва потребовала откатить военную инфраструктуру НАТО к границам 97-го года, то есть убрать все базы Альянса из Польши, Прибалтики, Румынии и ряда других стран. А все тот же Элдридж Колби фактически расписался в том, что американские солдаты в Европе - предмет торга.

"Мы действуем в поддержку мирных инициатив. Статус переговоров лучше комментировать мистеру Кушнеру, мистеру Уиткоффу и госсекретарю Рубио. Сейчас мы выполняем установки НАТО, но готовы адаптироваться, чтобы поддержать эти мирные переговоры", - отметил замминистра войны США.

Переводя с дипломатического на человеческий, это значит, что если Белый дом и Кремль договорятся, американское министерство войны без лишних сантиментов адаптируется и свернет базы. В итоге европейцы рискуют перехитрить сами себя. Влезли в долги, задрали налоги, заморозили пенсии - и все ради того, чтобы заокеанским военным жилось на чужбине комфортнее, чем дома. Вот только если Вашингтон и Москва ударят по рукам по Украине, американцы соберут чемоданы так же быстро, как и приехали. А местным на память о большой дружбе останутся пустые бетонные плацы и огромные долги за оборону, которой нет.