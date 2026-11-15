НАТО 3.0, или Зачем США взялись за Североатлантический альянс

4 апреля 1949 года в Вашингтоне министры иностранных дел США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Дании, Исландии, Норвегии и Португалии подписали Североатлантический договор для обеспечения коллективной обороны.

Основой альянса стала Статья 5, гласящая, что вооруженное нападение на одного участника считается нападением на всех. Все предельно прагматично - чтобы сдерживать СССР и рост его влияния в послевоенной Европе.

Как сформулировал один из первых верховных главнокомандующих НАТО, альянс должен был дать западным политикам возможность говорить с позиции военной силы в переговорах с СССР. И именно в рамках этой логики Западная Германия из побежденного врага превратилась в незаменимого партнера. Ее ресурсы и территории стали ключевыми в нынешней трансформации. И если раньше страшно было подумать о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц способен повторить путь своих предшественников, сам Мерц об этом думать, судя по всему, не стесняется.

Фридрих Мерц:

"Мы знаем, что с момента пересмотра американской стратегии безопасности правительство США анализирует свое военное присутствие по всему миру. Это касается и Германии. Мы всегда говорили, что нам необходимо укреплять и обороноспособность Европы, поэтому прилагаем огромные усилия для укрепления собственных сил. Это делает Германия вместе с другими европейцами".

Немецкий канцлер заявил, что в этом вопросе у ФРГ налажена хорошая координация и четкое взаимодействие с европейскими партнерами по НАТО. Он признал, что эта тема выходит за пределы Европейского союза и поблагодарил за то, что Германия интенсивно обсуждает эти вопросы с Норвегией и Великобританией. "Мы укрепляем европейские страны НАТО и европейскую опору альянса. Мы знаем, что должны делать больше, и делаем это", - подчеркнул Фридрих Мерц.

В 2026 году средний показатель основных оборонных расходов по альянсу прогнозируется на уровне 2,8 % ВВП. При этом важно отметить, что на саммите НАТО в Гааге в 2025 году была поставлена более амбициозная цель - выйти на 5 % ВВП к 2035 году. Из них 3,5 % на ядро обороны и 1,5 % на смежные нужды безопасности. Но вас удивят лидеры НАТО, которые захотели прыгнуть выше своей головы.

По данным НАТО, на 2026 год лидером по расходам на оборону в процентах от ВВП является Литва. Она также станет первой страной альянса, которая превысит порог в 5 % ВВП. Вот так выглядит первая пятерка стран по этому показателю.

Но одновременно с такими решениями и заявлениями США продолжают сокращать свое военное присутствие в Европе. Так, Германию покинут 5 тыс. американских солдат - их вывод завершится в течение шести месяцев. В Польше отменено запланированное развертывание бронетанковой бригады. Из Румынии выведена ротационная бригада, причем замена ей не предусматривается. В Прибалтике американский контингент стал меньше, однако его дальнейшая судьба пока не решена. В общей сложности 15 тыс. военнослужащих США уже безвозвратно покинули территорию Евросоюза. В целом Пентагон планирует вывести до 40 тыс. человек, что сократит американское присутствие в Европе почти наполовину.

Но за этими цифрами скрывается не просто передислокация. Вашингтон отходит в сторону, оставляя Европу наедине с ее собственной воинственностью. И это не уход из НАТО, а трезвый расчет - пусть те, кто рвутся в бой, сами несут ответственность за последствия.

В июне 2026-го НАТО столкнулось с новой волной жесткой критики со стороны США. Триггером стал отказ в предоставлении европейских военных баз в кампании против Ирана. В рамках этой перестройки Америка приступила к сокращению кризисных воздушных и военно-морских активов в Европе, подчеркивая, что эра бесплатного "проезда" в альянсе подошла к концу.

Сложно сказать, кто больше вбил клин в сплоченность евроатлантического альянса. Может, действительно Иран, а может, сам президент США Дональд Трамп, который просто искал повод сократить финансирование НАТО и вывести своих солдат с территории, которую сегодня европейцы готовят на заклание.

Требования Пентагона к странам ЕС заключаются не только в том, чтобы они сами планировали конвенциональную оборону европейской территории, не рассчитывая на НАТО, но и в том, чтобы увеличивали расходы на содержание общей военной машины.

За время существования НАТО европейские члены альянса серьезно расслабились, переложив бремя ответственности за безопасность в своих странах по большей части на Соединенные Штаты. Некоторые даже начали сравнивать американских солдат с колючей проволокой, которая отделила страны коалиции от Беларуси и России. Но с приходом Трампа возник откровенный вопрос - насколько равен вклад в НАТО США и стран Евросоюза, и главное, как долго банкет будет за американский счет? Ответы оказались не в пользу Евросоюза. И вот здесь-то и началась трансформация.

Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по политике:

"Соединенные Штаты несут несоразмерную долю бремени по обороне европейского континента, а также деятельности военных операций в ближнем зарубежье Европы и прилегающих регионах. Франция, кстати, говорит об этом уже значительно дольше одного поколения. Мы во многом близки к ее позиции о том, что Европа может и должна взять на себя больше ответственности. При этом, разумеется, нам следует делать это совместно".

В феврале 2026 года замминистра обороны США по политике озвучил новое требование к партнерам, а новый этап назвал НАТО 3.0. В его основе заложено партнерство, а не зависимость. По версии Колби, после холодной войны альянс чрезмерно полагался на США и отвлекался от своей основной цели. Отсюда и рецепт - Европа должна взять на себя первичную ответственность за конвенциональную оборону своей территории не потому, что США уходят из Европы, а потому, что Вашингтон перенаправляет ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион и Западное полушарие.