НАТО будет пытаться доказать США пользу от участия в альянсе

Страны НАТО на саммите в Анкаре постараются доказать американскому президенту Дональду Трампу, что участие в альянсе соответствует интересам США.

Как сообщает Bloomberg, главная задача Североатлантического союза сейчас - сделать так, чтобы Дональд Трамп остался доволен.

В материале отмечается, что американский президент до сих пор злится на Европу за отказ предоставить базы и небо для совместной с Израилем операции против Ирана. Так что теперь альянсу придется очень постараться, чтобы вернуть расположение шефа.