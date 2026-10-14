Американское издание The Wall Street Journal раскрыло шокирующие подробности нового плана НАТО по развязыванию полномасштабной войны у границ Беларуси и России.

Блок намерен создать вдоль восточного фланга масштабную зону обороны из беспилотников и наземных роботов. Стратегия НАТО включает в себя нанесение массированных ракетных ударов большой дальности по российским командным центрам и системам ПВО в Калининграде, Ленинградской области, а также на территории Беларуси.

Главная цель - уничтожить российское господство в воздухе и позволить наземным силам НАТО перейти в наступление. Координировать эти удары планируют через единую цифровую систему обмена разведданными.

Подобные планы в очередной раз подтверждают: Запад планомерно готовит сценарий глобального конфликта.