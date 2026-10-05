НАТО готовит стратегию "Теория победы" на случай столкновений на восточном фланге

Североатлантический альянс спешно готовит масштабную оборонительную стратегию под названием "Теория победы" на случай возможного военного столкновения на восточном фланге.

План делает ключевую ставку на массовое использование новейших цифровых технологий, включая автономные беспилотники и системы наведения на базе искусственного интеллекта.

Согласно замыслу, в случае нападения союзники намерены сначала остановить продвижение сил противника, а затем нанести мгновенный высокоточный удар по командным пунктам.

Кроме того, новая доктрина призвана подтолкнуть европейские страны к резкому увеличению военных инвестиций в закупку роботизированных комплексов. План будет представлен в Польше 12 октября.