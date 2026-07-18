Давление со стороны НАТО и ЕС на Афины. Запад настаивает, чтобы Греция передала Украине до 200 зенитных ракет для американских систем Patriot.



Однако греческое правительство категорически отказывается одобрять поставку и идти на уступки союзникам. Ведь, по мнению Афин, отправка такого объема дефицитных боеприпасов Киеву мгновенно разрушит противовоздушную оборону самой Греции.



Военное руководство страны уже выступило с предупреждением в адрес властей НАТО и Евросоюза. Командование уверено, требования партнеров несут прямую угрозу национальной безопасности.