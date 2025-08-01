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НАТО и США разрабатывают упрощенный механизм военных поставок для Украины
Автор:Редакция news.by
НАТО во главе с США разрабатывает новый, упрощенный механизм военных поставок для Украины, сообщает Рейтерс.
Планируется, что Киев будет определять приоритетность необходимого ему вооружения партиями по полмиллиарда долларов, а союзники по НАТО решат, кто выделит на это средства.
Предполагается, что благодаря такому подходу альянс сможет предоставить Украине американское оружие на сумму 10 млрд долларов.