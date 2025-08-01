НАТО и США разрабатывают упрощенный механизм военных поставок для Украины

НАТО во главе с США разрабатывает новый, упрощенный механизм военных поставок для Украины, сообщает Рейтерс.

Планируется, что Киев будет определять приоритетность необходимого ему вооружения партиями по полмиллиарда долларов, а союзники по НАТО решат, кто выделит на это средства.