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НАТО и США разрабатывают упрощенный механизм военных поставок для Украины

НАТО во главе с США разрабатывает новый, упрощенный механизм военных поставок для Украины, сообщает Рейтерс.

Планируется, что Киев будет определять приоритетность необходимого ему вооружения партиями по полмиллиарда долларов, а союзники по НАТО решат, кто выделит на это средства.

Предполагается, что благодаря такому подходу альянс сможет предоставить Украине американское оружие на сумму 10 млрд долларов.

УкраинаоружиеНАТО