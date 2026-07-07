НАТО инвестирует 1,6 млрд долларов в производство крылатых и баллистических ракет

НАТО продолжает раскручивать маховик глобальной милитаризации. На оборонно-промышленном форуме альянса в Анкаре заместитель Марка Рютте заявила о выделении 1,6 млрд долларов на повышение "ударного потенциала" блока.

На эти деньги планируют наладить масштабное производство дешевых крылатых и баллистических ракет, а также создать единый прототип универсального 155-миллиметрового снаряда.

Непосредственно на территории Европы намереваются производить и обслуживать ряд ключевых американских вооружений.

НАТО также запускает программу Drone Edge стоимостью 40 млрд долларов для усиления защиты от беспилотников.

Кроме того, Североатлантический альянс создаст общий рынок средств борьбы с БПЛА для ускорения совместных закупок в этой сфере.