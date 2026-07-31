НАТО тайком перекраивает ядерную карту Европы. Немецкие СМИ пишут о разработке альянсом планов расширения своего оружия массового поражения на континенте. Речь идет о дополнительном размещении американских атомных бомб.

Эксперты уже не исключают, что новейшие авиабомбы B61-12 могли быть переброшены на британскую авиабазу Лейкенхит. А если этого покажется мало, в качестве следующих "гостиниц" для ядерных чемоданов уже присматривают Польшу, Финляндию и Литву.

НАТО методично добивает все, что осталось от архитектуры безопасности в регионе. Кажется, в Брюсселе и Вашингтоне уверены, что мир можно строить, постоянно пододвигая к соседям ядерное оружие.

Фото: magnific.com