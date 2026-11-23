НАТО не будет отступать к прежним границам. С таким заявлением выступил генсек альянса. Рютте подчеркнул: "Возвращение НАТО к границам 1997 года неприемлемо. Никто в НАТО не считает это хорошей идеей. Такие решения принимаются внутри НАТО, а не за ее пределами".

Ранее британская Telegraph со ссылкой на неназванные источники сообщала, что на предстоящих переговорах по Украине Россия якобы требовала сокращения военного присутствия НАТО в Европе до уровня 1997 года.