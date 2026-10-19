НАТО определит цели по вооружению на 2029 год до конца октября

В НАТО назвали вероятную дату начала войны - 2029 год. Издание Politico сообщает: в штаб-квартире НАТО до конца октября определят, кому сколько бригад, ракет и дронов выделить к этому времени.

Но главный вопрос: сможет ли Европа воевать без США? Вашингтон уже дал понять, что Европа останется без американских транспортников, разведки и дальнобойных ракет. 18 резервных бригад (по 5 тыс. человек каждая) могут вообще отменить.

Еще одна тема - дроны против танков. НАТО пересматривает подходы: от дорогих и сложных в обслуживании традиционных вооружений альянс склоняется к автономным системам.

Последний вопрос - Украина. НАТО продолжает рассматривать ее как полигон для отработки боевых действий. Ряд членов блока призывает к более тесному военно-промышленному сотрудничеству с Киевом.