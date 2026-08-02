Руководство НАТО готовится к реализации новой политики ядерного сдерживания, об этом сообщают СМИ.

Альянс собирается разместить атомное оружие в странах, где его прежде не было, например, в Финляндии, Литве и Польше. Дополнительные боеголовки уже переброшены на американскую базу в британском местечке Лейкенхит, оттуда они могут отправиться на восток Старого Света в самом ближайшем будущем.

Все страны, в которых такое оружие будет размещено, недавно приняли парламентские законы, отменяющие их безъядерный статус. По данным немецких СМИ, переброске подлежат так называемые тактические заряды: они предназначены для ударов по портовой и железнодорожной инфраструктуре, а также по боевым порядкам войск.

Эксперты полагают, что такие действия НАТО приведут к непоправимому изменению баланса сил на континенте, при том что в условиях ядерного сдерживания именно равновесие обеспечивает устойчивые мир и безопасность.