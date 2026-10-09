НАТО проведет учения по применению ядерного оружия "Стойкий полдень"

НАТО начинает учения по применению ядерного оружия "Стойкий полдень". В Италии в маневрах примут участие 17 стран. Реальные боеприпасы не используются.

Основными площадками станут авиабазы Авиано и Геди. С 13 октября в течение 10 дней военные будут отрабатывать процедуры ядерного сдерживания, взаимодействие авиации и обеспечение безопасности.

В маневрах задействуют, в том числе, самолеты, способные выполнять как обычные, так и ядерные задачи.