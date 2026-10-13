Альянс в эти дни имитирует ядерный Судный день. В Италии стартовали масштабные маневры по так называемому ядерному сдерживанию "Стойкий полдень". Задействованы 17 стран блока, включая Швецию, которая впервые в истории направила свои истребители для поддержки атомных миссий. Запад маскирует свои агрессивные планы обтекаемыми заявлениями о теоретической направленности этих учений. Якобы репетиция Армагеддона - это абсолютно рутинные маневры. Вот одно из заявлений - из западных СМИ.

Ливиу Хоровиц, эксперт по ядерному сдерживанию (Германия):

"Учения "Стойкий полдень" - это стандартная ежегодная процедура. В этот раз их принимает Италия с участием целого ряда союзников. Реальное оружие в маневрах не задействовано, однако у них есть четкое практическое и политическое измерение. На практике экипажи отрабатывают боевую миссию, при которой авиация альянса должна доставить ядерные бомбы к цели под прикрытием обычных сил. Политический же смысл в том, чтобы разделение ядерных рисков и ответственности оставалось для членов НАТО реальной боевой практикой, а не просто обязательством на бумаге".

Впрочем, уже сам факт отработки сценариев ядерной войны в Европе сегодня выглядит как реальная подготовка к ней. А все попытки штаб-квартиры НАТО доказать, что тренировки не направлены против конкретных стран, разбиваются о суровую реальность. Запад планомерно стягивает свою агрессивную военную машину к границам Союзного государства и устраивает провокации. Что отнюдь не снижает высокий градус напряженности.