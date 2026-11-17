НАТО проводит очередные учения на восточном фланге альянса. В польском Быдгоще проходят специализированные логистические маневры.

Военные тестируют механизмы оперативного тылового обеспечения при участии специалистов профильного штаба из Неаполя. С помощью компьютерного моделирования военные отрабатывают прием, размещение и быструю переброску крупных воинских контингентов к потенциальному театру военных действий.

Особое внимание уделяется бесперебойной доставке тяжелой техники, топлива и боеприпасов в условиях кризисных сценариев. Учения продлятся до 27 ноября.