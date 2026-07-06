"НАТО - убийцы!": крупнейшие города Турции уже охвачены массовыми демонстрациями

Крупнейшие города Турции уже охвачены массовыми антинатовскими демонстрациями. В Стамбуле и Анкаре тысячи активистов профсоюзов и Коммунистической партии вышли на шествия, приуроченные к грядущему саммиту альянса.



Протестующие устроили марши, скандируя "НАТО - убийцы! Убирайтесь!" и обвиняя блок в разжигании войн на Ближнем Востоке. Главное требование - немедленный выход Турции из состава НАТО и закрытие американских военных баз на территории страны.



На этом фоне турецкая полиция устроила облавы и задержала более 100 человек, а в столице власти ввели на уличные митинги полный запрет.