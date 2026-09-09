Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Испания перебросила истребители F-18 в Эстонию

Автор:

НАТО укрепляет восточный фланг. На авиабазе Эмари в Эстонии к миссии альянса подключились испанские истребители F-18 в дополнение к турецким F-16. Испанские самолеты уже выполнили совместные полеты с турецкими, чтобы отработать взаимодействие и усвоить особенности воздушного движения в регионе.

Испанские ВВС ранее четырежды участвовали в миссии по охране воздушного пространства с авиабазы Эмари. Однако патрулирование региона подразумевает постоянное наращивание военной инфраструктуры НАТО.

Разделы:

В миреЕвропаАрмия

Теги:

ЭстонияИспанияНАТОистребители
x

Читайте также