Испания перебросила истребители F-18 в Эстонию

НАТО укрепляет восточный фланг. На авиабазе Эмари в Эстонии к миссии альянса подключились испанские истребители F-18 в дополнение к турецким F-16. Испанские самолеты уже выполнили совместные полеты с турецкими, чтобы отработать взаимодействие и усвоить особенности воздушного движения в регионе.

Испанские ВВС ранее четырежды участвовали в миссии по охране воздушного пространства с авиабазы Эмари. Однако патрулирование региона подразумевает постоянное наращивание военной инфраструктуры НАТО.